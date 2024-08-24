Кудашов — о Кубке мэра Москвы: не рассматриваем как что-то отдельное и особенное

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал об отношении к Кубку мэра Москвы, стартующему 29 августа. Отметим, что на турнире в группе бело-голубые проведут две встречи — с «Автомобилистом» и «Спартаком».

«Посмотрим, будет ли оптимальный состав в матче со «Спартаком». Всё равно Кубок мэра Москвы расценивается нами как этап подготовки, а не как что-то отдельное и особенное. Расцениваем его как подготовительный этап – и в нагрузочной части, и в плане подготовки игроков к сезону.

Шесть контрольных матчей – достаточное число, когда не так много новичков и у тебя не так много народу. Если ты хочешь использовать больше людей, то нужно и больше игр», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.