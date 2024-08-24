Сергеев — об упущенном преимуществе в матче с «Витязем»: несолидно

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев прокомментировал победную встречу с «Витязем» (5:3), в котором бело-голубые упустили преимущество в три шайбы.

«Главное, что выиграли матч, но не совсем солидно сыграли. В принципе, когда выигрываешь, тогда уже без разницы, но это несолидно. Чтобы не хватать удаления, надо быть внимательнее к деталям, следить за клюшкой и своими действиями.

Никакой особой подготовки к следующему матчу со «Спартаком» не будет, но значение вывески все знают и понимают. Меня тоже уже ввели в курс дела, что для «Динамо» матч со «Спартаком» — это самое большое дерби.

Чувствовал себя уже лучше, чем в матче в Минске. Состояние хорошее, но, конечно, надо играть, играть и ещё раз играть, чтобы становиться лучше и лучше.

Комтуа по своему стилю напомнил Комарова? Я его ещё не очень хорошо знаю. Возможно, у него такой стиль игры. Но надо посмотреть, как будет продолжаться. Видно, что это хороший и качественный игрок», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.