«Хоккей выбросит вас на обочину». Герман Титов — о том, как надо относиться к спорту

Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов рассказал, как каждому спортсмену стоит относиться к хоккею, когда он приходит в Молодёжную хоккейную лигу и начинает играть профессионально.

«Я всегда говорю ребятам: «Хоккей – это профессия, которая приносит вам деньги. Если вы пришли сюда, чтобы красоваться перед девочками формой СКА, то хоккей сам выбросит вас на обочину». Работая в МХЛ, у меня ещё не было примера, чтобы игроки уходили не туда. Правда, есть один хоккеист, который летом неправильно готовился, хотя я был с ним на связи. Видимо, по телефону не дошло», — приводит слова Титова пресс-служба МХЛ.

Отметим, что Титов — один из тренеров, которые уже работали в Континентальной хоккейной лиге. Тренерскую карьеру он начал в 2013 году в новокузнецком «Металлурге». Возглавлял также московский «Спартак», омский «Авангард», челябинский «Трактор» и входил в тренерский штаб «Автомобилиста».