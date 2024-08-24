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«Не хочу, чтобы вы повторяли мои ошибки». Герман Титов вспомнил, каким был в молодости

«Не хочу, чтобы вы повторяли мои ошибки». Герман Титов вспомнил, каким был в молодости
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Главный тренер молодёжной команды «СКА-1946» Герман Титов сказал, что он на месте его тренера Владимира Васильева не оставил бы себя в составе команды из-за скверного характера в подростковом возрасте.

«К сожалению, я тогда был сорвиголова. В моём поведении большую роль сыграло то, что в возрасте 16 лет меня уже взяли в команду мастеров, и мы поехали во Францию, Италию и ещё куда-то. Вернулся оттуда уже с другими мыслями. Сейчас говорю ребятам: «Я тоже был молодым и не хочу, чтобы вы повторяли мои ошибки». Хорошо, что Владимир Филиппович дал мне шанс вернуться в хоккей, хотя спустя два года без игровой практики это было сложно», — приводит слова Титова пресс-служба МХЛ.

Напомним, Титов за свою продолжительную карьеру смог стать серебряным призёром Олимпиады, провести 10 сезонов в НХЛ и начать тренерскую карьеру в 2013 году.

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