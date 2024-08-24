Хоккеистка «Агидели» высказала мнение, чего не хватает в ЖХЛ

Российская хоккеистка, защитница команды «Агидель» Мария Баталова считает, что в Женской хоккейной лиге не хватает китайской команды «Ванке Рэйз».

«Нет таких разговоров, что с кем-то надоело играть. На самом деле очень жаль, что китайская команда «Ванке Рэйз» от нас ушла. С ними были какие-то невероятные матчи, когда приезжали игроки из Европы и Канады. Для нас это был хороший опыт. С ними всегда было интересно играть. Выходишь — и всегда такой накал, особенно финал в Мытищах. Я бы не сказала, что наша команда была сильнее. У них были титулованные игроки, выигравшие медали чемпионатов мира, а у нас молодые девчонки, еле-еле три звена набиралось. Мы чисто на характере вывезли — командной работой, и выиграли», — приводит слова Баталовой Legalbet.

Напомним, китайская команда «Ванке Рэйз» была вынуждена сняться с турнира, так как хоккеистки сборной Китая участвуют во внутреннем первенстве страны. За четыре сезона команда дважды становилась победителем турнира — в сезонах-2019/2020 и 2021/2022. В сезоне-2020/2021 китайская команда проиграла в финале плей-офф уфимской «Агидели», а в прошлом сезоне завершила своё выступление в четвертьфинале.