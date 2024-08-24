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«Появилась злость на некоторых людей». Алексей Макеев — об удачном старте в «Авангарде»

«Появилась злость на некоторых людей». Алексей Макеев — об удачном старте в «Авангарде»
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Нападающий «Авангарда» Алексей Макеев рассказал об адаптации в омской команде.

— Вы забиваете уже в первых матчах за «Авангард». Так соскучились по хоккею, когда были без команды?
— Где-то и соскучился. Есть большая мотивация доказать все самому себе. Лето у меня было такое непростое, впервые в карьере. Поэтому хочется выйти на новый уровень, — говорит Макеев.

— Появилась спортивная злость?
— Можно сказать и так. Злость на самого себя и ещё злость на некоторых людей, — приводит слова Макеева «РБ Спорт».

Напомним, минувший сезон Макеев провёл в екатеринбургском «Автомобилисте», но клуб отказался продлевать с ним контракт. Он набрал за сезон 31 очко в 67 матчах. Он забросил 15 шайб и сделал 16 голевых передач.

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