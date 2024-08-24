«Куньлунь Ред Стар» крупно обыграл молодёжную сборную России

Сегодня, 24 августа, завершился матч в рамках турнира имени Пучкова. На льду встретились команда КХЛ «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и молодёжная сборная России. Со счётом 7:1 победу одержала команда из Пекина.

На шестой минуте матча Паркер Фу открыл счёт в равных составах. «Куньлунь» продолжал наращивать преимущество вплоть до 48-й минуты матча. Крису Уилки удалось оформить дубль. Забросить одну ответную шайбу в ворота пекинской команды получилось у Даниила Лазутина. Всего за матч молодёжная сборная России успела получить четыре малых скамеечных штрафа, в том числе и командный.

Напомним, «Куньлунь» завершил выступление в минувшем сезоне сразу после регулярного чемпионата КХЛ. Он остался на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции — в шаге от плей-офф.