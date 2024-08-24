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«Куньлунь Ред Стар» крупно обыграл молодёжную сборную России

«Куньлунь Ред Стар» крупно обыграл молодёжную сборную России
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Сегодня, 24 августа, завершился матч в рамках турнира имени Пучкова. На льду встретились команда КХЛ «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и молодёжная сборная России. Со счётом 7:1 победу одержала команда из Пекина.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Россия (олимп.)
Окончен
1 : 7
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Меркли, Маккошен) – 05:03 (5x5)     0:2 Хальбгевакс (Фу, Меркли) – 08:17     0:3 Уилки (Юрчо, Локхарт) – 25:22 (5x4)     0:4 Кленденинг (Челиос) – 39:44 (5x5)     0:5 Паутов (Граовац, Хальбгевакс) – 41:30 (5x5)     0:6 Уилки (Кленденинг, Юрчо) – 47:31 (5x5)     1:6 Лазутин (Романов, Демидов) – 54:03 (5x4)     1:7 Локхарт (Меркли, Вон) – 54:37 (5x5)    

На шестой минуте матча Паркер Фу открыл счёт в равных составах. «Куньлунь» продолжал наращивать преимущество вплоть до 48-й минуты матча. Крису Уилки удалось оформить дубль. Забросить одну ответную шайбу в ворота пекинской команды получилось у Даниила Лазутина. Всего за матч молодёжная сборная России успела получить четыре малых скамеечных штрафа, в том числе и командный.

Напомним, «Куньлунь» завершил выступление в минувшем сезоне сразу после регулярного чемпионата КХЛ. Он остался на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции — в шаге от плей-офф.

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