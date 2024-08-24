«Русских не любил, его в России сильно избили». Замула — об экс-генменеджере «Филадельфии»

Российский хоккеист, защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула объяснил, как понял, что бывший генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер не любит русских хоккеистов.

– Как чувствуешь, что ты не нравишься генеральному менеджеру?

– Он с самого первого дня не любил русских. Его просто в Москве очень сильно избили в одно время. До реанимации дошло – серьёзно говорю. Он тогда был скаутом или агентом. Он приехал в Москву и где-то его на остановке в реанимацию увезли. Плохие слова по-русски начал кричать по шутке. Он рассказывал нам эту историю.

И у него никто из русских [не играл]. Рубцов, первый раунд – сразу (отмахнулся рукой. — Прим. «Чемпионата»). Ну, то есть даже шанса не давал. На то время Рубцов хорошо играл, но ему давали только с тафгаями в четвёртом звене на три минуты, – приводит слова Замулы YouTube-канал «ЛЁД».

Напомним, Замула уехал в Канаду в 19 лет. Он не успел дебютировать в КХЛ, когда уже подписал контракт с «Филадельфией».