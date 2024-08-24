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«Ярослав больше думает о себе, чем о команде». Генменджер «Нэшвилла» — об Аскарове

«Ярослав больше думает о себе, чем о команде». Генменджер «Нэшвилла» — об Аскарове
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Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Тротц высказался об обменянном вратаре Ярославе Аскарове.

«Проделки Ярослава Аскарова на льду сыграли свою роль в желании обменять его. Этот парень больше заботится о себе, чем о команде, и это нехорошо», — приводит слова Тротца Sportskeeda.

Напомним, «Нэшвилл Предаторз» обменял вратаря Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе». Ранее россиянин сам запросил обмен, вероятно, по причине того, что не хотел оставаться в АХЛ. В минувшем сезоне он играл в фарм-клубе «Предаторз» и стал вторым вратарём в лиге по показателям. После обмена вратарь сразу продлил контракт с «Сан-Хосе», заработная плата Аскарова составит $ 2 млн в год.

«Шаркс» не попали в сетку плей-офф минувшего сезона, а «Нэшвилл» завершил выступление на этапе 1/4 финала конференции.

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