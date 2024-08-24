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В КХЛ показали чемпионские перстни хоккеистов «Металлурга» за победу в Кубке Гагарина

В КХЛ показали чемпионские перстни хоккеистов «Металлурга» за победу в Кубке Гагарина
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В Континентальной хоккейной лиге показали чемпионские перстни с индивидуальной гравировкой, которые получили хоккеисты «Металлурга» за победу в Кубке Гагарина сезона-2023/2024. Фото украшений опубликовала Континентальная хоккейная лига в своём телеграм-канале.

На фото перстень Даниила Вовченко, который стал автором гола на 52-й минуте в четвёртом матче финальной серии «Металлурга» и «Локомотива».

Фото: Официальные социальные сети КХЛ

Фото: Официальные социальные сети КХЛ

Фото: Официальные социальные сети КХЛ

Фото: Официальные социальные сети КХЛ

Фото: Официальные социальные сети КХЛ

Напомним, в минувшем сезоне магнитогорский «Металлург» стал чемпионом Кубка Гагарина в третий раз за всю историю существования клуба. Они стали одними из рекордсменов по количеству завоёванных кубков вместе с ЦСКА и «Ак Барсом». В финальной серии им удалось со счётом 0-4 обыграть ярославский «Локомотив».

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