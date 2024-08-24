Матвей Мичков иронично прокомментировал эротическую фотосессию Демидова и его девушки

Новичок «Филадельфии» Матвей Мичков в шутку прокомментировал эротическую фотосессию Ивана Демидова и его девушки Екатерины Яковлевой.

«Это штраф 100%», — написал Мичков под постом Демидова в одной из социальных сетей.

«Почему?» — ответил Иван Матвею.

Фотографиями пара поделилась в совместной публикации.

Фото: Из личного архива Ивана Демидова

Напомним, Мичков подписал трёхлетний контракт новичка с «Филадельфией» и уже отправился за океан. Он был выбран на драфте в 2023 году. 18-летний Иван Демидов пока что остаётся в системе СКА, однако на драфте нынешнего межсезонья «Монреаль Канадиенс» выбрал российского хоккеиста.

В минувшем сезоне Демидов сыграл четыре матча за СКА, где не смог набрать очков. Мичков набрал в составе «Сочи» 41 очко в 47 матчах. Он забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи.