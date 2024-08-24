Юрчо: слова Поспишила о словаках в КХЛ? Иногда лучше держать мнение при себе

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Юрчо рассказал, что думает о мнении Мартина Поспишила, которое он высказал в сторону словаков, играющих в КХЛ.

— Видели высказывание Мартина Поспишила о словаках в КХЛ?

— Я видел что-то, но не особо обратил внимание. У всех есть своё мнение, и вот такое у него. Я не высказываю своего мнения о нём на весь мир. Возможно, однажды он окажется в нашей ситуации и тогда поймёт нас. Но сейчас он не в нашей ситуации. Меня не волнует, что он говорит. Никогда не разговаривал с ним об этом.

— Общались с теми игроками КХЛ, которые поехали в сборную?

— Несколько дней назад я был с Мартином Гернатом. Мы хорошие друзья, я знал, что он поедет играть туда. Он сказал, что это будет интересно. У нас похожее мышление — здесь он работает, хочет быть в лучшей лиге из возможных и играть в хоккей. Если при этом его вызовут играть за Словакию, он будет только рад.

Надеюсь, внутри команды и среди болельщиков не будет негативных эмоций на этот счёт. Надеюсь, что команда будет в порядке, все позволят нам самим делать выбор для себя и не будут раздувать из этого проблему. Надеюсь, что в команде будет хорошая атмосфера, все будут думать о главной цели — попадании на Олимпиаду — и не будут говорить о том, что не имеет к этому отношения.

— Как считаете, могут ли слова Поспишила повлиять на атмосферу в команде? Возможно, он не единственный, кто так считает.

— Они уже повлияли. Знаете что — думаю, 90% игроков, которых я знаю и с которыми когда-либо разговаривал, сделали бы то же самое, что сделали я и другие хоккеисты, приехавшие в КХЛ. Такие, как он, встречаются редко, но говорят очень громко. Иногда лучше держать своё мнение при себе для блага команды и не делать слишком много заявлений, которые могут ей навредить. Не знаю, правильно ли то, что сейчас происходит. Но я знаю, что они все профессионалы. Они приедут туда и постараются забыть о том, что сказано, чтобы играть ради одной цели — попадания на Олимпиаду, — сказал Юрчо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.