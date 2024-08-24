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«Мы тоже не ерундой занимаемся, но там непросто». Шипачёв — о поездке на завод

«Мы тоже не ерундой занимаемся, но там непросто». Шипачёв — о поездке на завод
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Российский хоккеист минского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о посещении завода в Череповце.

«Конечно, бывал в Череповце и на заводе. Мама водила меня, когда там работала. Посещал завод, и когда уже выступал за главную команду «Северстали». Нас возили в цеха, показывали, как люди работают и как нам надо хорошо играть, чтобы радовать болельщиков, которые тяжёлым трудом зарабатывают на хлеб. Да, мы тоже не ерундой занимаемся, но там непросто. Каждый хорош в своей сфере. Я очень люблю играть в хоккей. Рад, что наслаждаюсь этой игрой до сих пор», — приводит слова Шипачёва Smartpress.

Напомним, минувший сезон Шипачёв провёл в «Ак Барсе», но клуб не продлил с ним контракт, поэтому он подписал его с минским «Динамо». Хоккеист дебютировал в КХЛ за команду «Северсталь» из Череповца, где провёл четыре сезона.

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