Экс-форвард «Детройта» Юрчо: НХЛ закрыта для меня. Свои лучшие годы я провёл в лазарете

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Юрчо объяснил, почему не собирается возвращаться в НХЛ.

— Ваш контракт рассчитан всего на один год. Это ваше условие?

— Да. Всегда предпочитаю подписывать однолетние контракты. Никогда не знаешь, что произойдёт в сезоне. Скажем так, я могу получать более привлекательное предложение в другом месте. Я фокусируюсь на 100% на этом сезоне, пытаюсь провести его как можно лучше для команды и отталкиваться от этого. Последние несколько лет я поздно начинал сезон из-за имевшихся проблем. Поэтому для меня лучше подписаться на один год и сосредоточить все усилия здесь и сейчас. К тому же в этом есть своего рода стимул — когда я подписываюсь на один год, я должен очень усердно работать, чтобы получить ещё один хороший контракт.

— Под «другим местом» вы имеете в виду НХЛ?

— Нет, я думал о других клубах КХЛ или, возможно, Европы. НХЛ закрыта для меня, я не ищу возвращения туда. Это уже позади. Я хорошо провёл время там, но, увы, столкнулся с очень большим количеством травм. Они настигли меня в лучшем возрасте, когда я был молод. Когда должны были быть мои лучшие годы, я всегда находился в лазарете да на операциях. В НХЛ было здорово, но сейчас весь мой фокус лежит здесь, в КХЛ.

— НХЛ закрыта из-за травм?

— Она закрыта, потому что мне уже 31, и я не ищу возвращения. Я счастлив там, где нахожусь. Всё могло сложиться гораздо лучше для меня. Возможно, я мог бы играть там и сегодня, если бы не такое большое количество травм, — сказал Юрчо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.