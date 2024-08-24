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Шаров рассказал, что изменилось с появлением Бенуа Гру в «Тракторе»

Шаров рассказал, что изменилось с появлением Бенуа Гру в «Тракторе»
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Нападающий «Трактора» Александр Шаров рассказал, какие изменения привносит Бенуа Гру в клубе после того, как пришёл на должность главного тренера.

«В принципе, поменялось многое. Он свою идеологию нам показывает, какой он хочет видеть команду, отношение к делу. Много обращает внимание на детали, поэтому всё разбираем, изучаем», — приводит слова Шарова Metaratings.

Напомним, после окончания сезона-2023/2024 пост главного тренера «Трактора» покинул Алексей Заварухин, который смог довести команду до полуфинала плей-офф КХЛ. Канадский специалист Бенуа Гру будет руководить командой в предстоящем сезоне.

Возглавлял клубы АХЛ — «Рочестер Американс» и «Сиракьюз Кранч». В 2015 году Гру привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира U20.

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