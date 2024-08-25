«Смелое заявление». Форвард «Куньлуня» — о словах главного тренера про медали

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Юрчо оценил реалистичность слов главного тренера команды Михаила Кравца по поводу того, что команда в предстоящем сезоне будет бороться за медали.

— Возможно ли так быстро построить сильную команду?

— Думаю, мы можем забраться в плей-офф в этом сезоне. Это тот год, когда мы можем сделать качественный шаг вперёд и стать участником плей-офф. Нам всем предстоит привыкнуть к стилю игры Михаила Кравца. На бумаге команда лучше, чем она была в последние годы. В этом году у нас будет шанс достичь этой цели.

— Кравец обозначил борьбу за медали.

— (пауза) Должен сказать, это смелое заявление. Я бы не стал забегать так далеко. С этой командой нам нужно идти шаг за шагом. Посмотрим, как для нас сложится начало сезона. Надеюсь, постепенно мы сможем стать лучше. Для меня более реальная цель — быть командой, которая обеспечивает себе место в плей-офф и не беспокоится до последнего матча, что может оттуда выпасть. Шестое-седьмое место кажется более реалистичным. Буду только счастлив, если мы справимся лучше, — сказал Юрчо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Томашем Юрчо читайте на «Чемпионате» с 9:00 мск.