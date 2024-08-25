«Вижу, почему на драфте НХЛ его выбрали так высоко». Форвард «Куньлуня» — о Якупове

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Юрчо заявил, что Наиль Якупов оправданно был выбран на драфте в 2012 году.

— В «Куньлуне» вы будете играть с Наилем Якуповым. Что можете сказать о нём?

— Наиль — один из немногих россиян в нашей команде. Мы не так часто проводим время вместе, но я вижу, что это настоящий профессионал. Меня удивило, как много усилий он прикладывает к своей подготовке, с каким усердием он занимается своим телом. Он находится в непростом положении, потому что не так часто играет, даже когда оказывается в составе. Многое может измениться по ходу сезона. Но я уже вижу, почему его выбрали на драфте так высоко. Его скорость, катание и сила — те качества, которые мне очень нравятся в нём. Ему нужно время, чтобы привыкнуть ко всему, это новая команда для него. Но у него всё будет хорошо.

— Он сможет перезагрузить карьеру здесь?

— Определённо это возможно. Не всё зависит от него. Зависит от того, как много и как хорошо он будет играть. Уверен, у него будет хороший сезон, — сказал Юрчо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, под общим первым номером на драфте НХЛ 2012 года был выбран Наиль Якупов командой «Эдмонтон Ойлерз».