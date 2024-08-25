Юрчо рассказал, почему отклонил предложение «Авангарда» и перешёл в «Куньлунь»

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Юрчо заявил, что ему важно больше играть на матчах, поэтому он принял решение вернуться в пекинскую команду.

— Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что вы отклонили предложение о продлении контракта. Оно поступило до или после предложения от «Куньлуня»?

— До, но практически в то же время. Да, я действительно получил предложение остаться в Омске.

— Почему отклонили?

— Мне хотелось иметь более важную роль, получать больше времени, быть игроком для большинства, как раньше было в «Куньлуне». Это важная причина, по которой я решил вернуться сюда, — сказал Юрчо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, минувший сезон форвард провёл в омском клубе, набрав 16 очков за 21 матч. Ему удалось забросить восемь шайб и отдать столько же голевых передач.