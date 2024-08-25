«Правильное решение судей». Экс-форвард «Авангарда» — о голе ногой в серии с «Локомотивом»

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Юрчо заявил, что не пинал намерено шайбу в матче «Авангарда» с «Локомотивом».

— Ваш гол в пятом матче помните?

— Да. Не был уверен, что его засчитают. Пытался поставить свой конёк на пути шайбы. Если бы я не поставил ногу, шайба бы не оказалась в сетке. Так я думал. Когда я остановился, мой конёк развернулся в сторону ворот. Мне кажется, что там не было умышленного движения коньком, я не пинал шайбу. Просто пытался повлиять на её траекторию, куда бы она потом ни пошла.

Я почти не читаю ничего в прессе, потому что не умею читать по-русски. Но знаю, что это обсуждалось. Могу это понять — если бы кто-то забил такой гол в наши ворота, мы бы тоже были недовольны. Но я считаю решение судей правильным, умышленного движения не было. Я просто пытался остановиться у ворот и развернуть конёк, — сказал Юрчо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, в пятом матче серии плей-офф между омской и ярославской командами гол Юрчо вызвал споры у судейской бригады и позже обсуждался в СМИ из-за того, что был забит ногой.