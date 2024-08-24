Генменеджер «Лады» назвал точную дату, когда Греко пополнит состав команды

Генеральный менеджер тольяттинской «Лады» Рафик Якубов рассказал, когда американский нападающий Энтони Греко пополнит состав клуба.

«Греко решил все вопросы, связанные с переездом в Россию. Энтони присоединится к нашей команде 27 августа», — приводит слова Якубова Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне Греко играл за «Линчемпинг» в национальном чемпионате Швеции. Он набрал 15 (6+9) очков в 33 матчах регулярного чемпионата. Ранее он играл в АХЛ и дебютировал в НХЛ, но сыграл там только два матча за разные команды — «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориду Пантерз». Будучи в АХЛ, он в общей сложности за 361 игру набрал 235 (109+126) очков.

«Лада» заключила односторонний контракт с американским хоккеистом на один сезон.