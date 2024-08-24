«Он проиграл». Демидов — о встрече со Слафковски

18-летний Иван Демидов, игрок системы СКА, рассказал в преддрафтовом интервью канадскому «Монреалю», что играл против Юрая Слафковски. Видеозапись интервью была опубликована в социальных сетях «Монреаля».

— Тебе знаком Слафковски?

— Да, я играл против него на Кубке Глинки/Гретцки. Он проиграл, — сказал Демидов в интервью канадскому клубу.

Отметим, что 20-летний Слафковски является первым номером драфта НХЛ 2022 года. Сейчас он продолжает карьеру в Национальной хоккейной лиге и в минувшем сезоне набрал 50 (20+30) очков за 82 матча.

Напомним, 18-летний российский нападающий системы СКА Демидов был выбран на драфте минувшего сезона под пятым общим номером клубом «Монреаль Канадиенс». В прошедшем сезоне он выступал в МХЛ за «СКА-1946».