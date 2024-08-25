Юрчо: меня удивило решение «Авангарда». У клуба были свои причины, которые я не понял

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Юрчо признался, что был удивлён, когда после ухода из «Авангарда» к нему вернулись, чтобы попытаться подписать вновь.

— Вас удивило предложение от «Авангарда» спустя два месяца после того как в клубе попрощались с вами?

— Если бы оно поступило сразу по окончании сезона, всё было бы по-другому. Но у них были какие-то причины, которые мы с моим агентом не поняли. Мы не знали, почему случилось именно так, поэтому решили двигаться дальше. А потом из «Авангарда» вернулись и сказали, что осознали, что им нужно постараться подписать меня. Для меня это было немного странно.

Я чувствовал, что сделал в Омске всё, что мог. Я играл хорошо, у нас была хорошая команда. К сожалению, мы проиграли во втором раунде плей-офф, это не было идеально. Хотели пройти весь путь, но серия с «Локомотивом» была очень близкой. Я делал всё возможное и играл хорошо.

Меня удивило решение клуба, но всё было бы по-другому, если бы ко мне обратились с предложением сразу, а не стали ждать и изучать рынок и только потом возвращаться ко мне. Поэтому я решил вернуться в «Куньлунь», который был заинтересован во мне с самого начала.

— На момент окончания сезона хотели остаться в Омске?

— Я точно был открыт к этому. По ходу сезона слышал, что клуб хочет продлить контракт со мной на следующий год. Это был просто слух, но было приятно слышать такие разговоры. Я был готов вернуться в Омск, но внезапно произошло вот это. Меня это удивило, но такое случается в спорте. Нужно двигаться дальше, поэтому я решил пойти этим путём, — сказал Юрчо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.