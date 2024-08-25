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В АХЛ ввели правило обязательной защиты шеи

В АХЛ ввели правило обязательной защиты шеи
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В Американской хоккейной лиге единогласно ввели правило обязательной защиты шеи. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«Все полевые игроки, судьи и линейные судьи АХЛ, независимо от возраста или опыта, будут обязаны носить утверждённую защиту шеи, устойчивую к порезам, начиная с этой осени. Носки и нарукавники, устойчивые к порезам, ранее были обязательными для игроков и судей АХЛ начиная с сезона-2023/2024», — говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент такое правило не действует в НХЛ. В 2023 году из-за случайного пореза коньком во время матча скончался бывший хоккеист «Питтсбурга» Адам Джонсон. Хоккеист, который нанёс порез, подвергся травле в связи со случившимся. После этого Английская хоккейная ассоциация (EIHA), на матче которой и произошёл несчастный случай, ввела правило на обязательную защиту шеи с 1 января 2024 года.

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