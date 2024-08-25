Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Во всех элементах надо добавлять». Шаров — о выступлении «Трактора» на турнире в Омске

«Во всех элементах надо добавлять». Шаров — о выступлении «Трактора» на турнире в Омске
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Александр Шаров подвёл итоги предсезонного турнира в Омске, где челябинский клуб выиграл три матча из четырёх.

– Подведи в целом итоги турнира: где команде нужно добавлять, что получилось хорошо?
– Да во всех элементах надо добавлять, потому что игра не идеальна. Да, выигрываем, но всё равно нюансы есть, которые надо поправлять. В зоне защиты, в атаке, меньшинство, большинство. Время ещё есть, будем работать над этим.

– В составе было много игроков ближайшего резерва. Что скажешь вообще по игре молодых?
– Все молодцы. В принципе, понимают, что делать. Результат налицо, как говорится. Конкуренция высокая, все работают, стараются, — приводит слова Шарова Metaratings.

Следующим предсезонным турниром для «Трактора» станет домашний Кубок губернатора Челябинской области. Первый матч «Трактор» проведёт с «Ладой» 27 августа.

Материалы по теме
Шаров рассказал, что изменилось с появлением Бенуа Гру в «Тракторе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android