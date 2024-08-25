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Товарищеские матчи клубов КХЛ 25 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Товарищеские матчи клубов КХЛ 25 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 25 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут шесть товарищеских матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 9:00 мск в Омске на Кубке Блинова ярославский «Локомотив» встретится с казахстанским «Барысом». Трансляция — на телеканале «Хоккейный».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
25 августа 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Барыс
Астана
2-й период
1 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Логвин (Симонов) – 22:03 (5x5)     1:1 А. Радулов (Бут) – 27:12 (5x5)    

В 13:00 мск местный «Авангард» встретится в сибирском дерби с «Сибирью». Трансляция — на телеканале «Хоккейный».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
25 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 12:00 мск на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге череповецкая «Северсталь» встретится с китайским «Куньлунем».

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 17:00 мск на этом турнире сыграют хозяева СКА с казанским «Ак Барсом». Прямая трансляция — на официальном канале СКА в VK.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 13:00 на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» в рамках контрольного матча сыграет с ХК «Норильск».

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
25 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ХК Норильск
Норильск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 13:00 на «ЦСКА Арене» пройдёт матч между двумя московскими командами — ЦСКА и «Спартаком».

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
25 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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