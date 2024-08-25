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Товарищеские матчи клубов КХЛ 25 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 25 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут шесть товарищеских матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 9:00 мск в Омске на Кубке Блинова ярославский «Локомотив» встретится с казахстанским «Барысом». Трансляция — на телеканале «Хоккейный».

В 13:00 мск местный «Авангард» встретится в сибирском дерби с «Сибирью». Трансляция — на телеканале «Хоккейный».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 25 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В 12:00 мск на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге череповецкая «Северсталь» встретится с китайским «Куньлунем».

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 25 августа 2024, воскресенье. 12:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

В 17:00 мск на этом турнире сыграют хозяева СКА с казанским «Ак Барсом». Прямая трансляция — на официальном канале СКА в VK.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 25 августа 2024, воскресенье. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В 13:00 на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» в рамках контрольного матча сыграет с ХК «Норильск».

В 13:00 на «ЦСКА Арене» пройдёт матч между двумя московскими командами — ЦСКА и «Спартаком».