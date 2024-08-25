Дементьев объяснил, почему у Аскарова есть шанс стать основным вратарём «Сан-Хосе»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил обмен российского вратаря Ярослава Аскарова из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе». После обмена вратарь сразу продлил контракт с «Сан-Хосе», заработная плата Аскарова составит $ 2 млн в год.

«Я думаю, что у Ярослава Аскарова есть шанс не просто закрепиться, а стать основным вратарём «Сан-Хосе». Команда находится в перестройке, и, собирая молодых и интересных игроков, там пытаются создать серьёзную базу. Могу пожелать Ярославу только удачи и всего самого доброго в достижении своих целей.

Также бы отметил, что «Сан-Хосе» на прошедшем драфте выбрал очень сильного вратаря из России — Ярослава Коростелёва. На сегодняшний день он покоряет предсезонный турнир один за другим. Это очень серьёзный конкурент в будущем. Пусть крепнет и в один прекрасный день составит конкуренцию Аскарову в «Сан-Хосе», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, ранее Аскаров сам запросил обмен, вероятно, по причине того, что не хотел оставаться в АХЛ. В минувшем сезоне он играл в фарм-клубе «Предаторз» и стал вторым вратарём в лиге по показателям.