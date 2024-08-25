Президент ХК ЦСКА назвал текущий состав московских армейцев командой мечты

Президент ЦСКА Игорь Есмантович назвал текущий состав московских армейцев командой мечты. Ранее состоялась презентация команды с участием болельщиков на площади рядом с «ЦСКА-Ареной».

«Ради таких встреч мы обязаны просто выиграть в следующем сезоне. Это счастье, что удалось создать такую классную команду, это дрим-тим («команда мечты». – Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Есмантовича ТАСС.

В межсезонье в ЦСКА пришёл новый главный тренер — Илья Воробьёв. Из клубов Северной Америки к армейцам перешли вратарь Иван Просветов, защитники Никита Охотюк и Дмитрий Саморуков, нападающие Денис Гурьянов, Егор Афанасьев и Руслан Исхаков. В прошлом сезоне армейцы уступили ярославскому «Локомотиву» в первом раунде плей-офф со счётом 1-4.