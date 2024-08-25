ЦСКА — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 13:00

В Москве на «ЦСКА Арене» пройдёт матч между двумя московскими командами — ЦСКА и «Спартаком». Матч начнётся в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для ЦСКА это будет второй товарищеский матч в текущее межсезонье. 19 августа московские армейцы обыграли минское «Динамо» со счётом 4:2.

«Спартак» проиграл оба своих контрольных матча в текущее межсезонье. В первом товарищеском матче красно-белые уступили китайскому «Куньлуню» со счётом 1:4. Во втором товарищеском матче они потерпели поражение от нижегородского «Торпедо» со счётом 2:3.

Примечательно, что первый матч в новом сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги команды проведут между собой 5 сентября на домашней арене «Спартака».