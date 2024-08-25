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«Это сложно объяснить». Экс-форвард «Авангарда» — о 0:7 в серии с «Локомотивом»

«Это сложно объяснить». Экс-форвард «Авангарда» — о 0:7 в серии с «Локомотивом»
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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Юрчо прокомментировал поражение во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом» со счётом 0:7. После этого поражения был отправлен в отставку главный тренер Михаил Кравец.

— Что вообще произошло в тех 0:7?
— Не знаю. Это сложно объяснить. Просто один из тех матчей… До третьей или четвёртой пропущенной шайбы мы пытались играть в свой хоккей, но это не работало. Перед последним периодом счёт был 0:5, поэтому мы начали делать то, чего обычно не делаем. В такие моменты начинаешь идти на риск, но это тоже не сработало. А потом всё закончилось со счётом 0:7. Крайне разочаровывающая игра для нас, — сказал Юрчо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 7
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов) – 15:35 (5x5)     0:2 Никулин – 31:29 (5x5)     0:3 Никулин (Сергеев) – 35:07 (5x5)     0:4 Тесанов (Красковский, Полунин) – 36:50 (5x5)     0:5 Сергеев (Берёзкин, Каюмов) – 39:35 (5x4)     0:6 Гернат (Сергеев, Каюмов) – 52:35 (5x4)     0:7 Полунин (Красковский, Гернат) – 59:32 (en)    
Полное интервью с Томашем Юрчо читайте на «Чемпионате»:
«Был готов остаться в «Авангарде». Но клуб поступил странно». Откровения Юрчо
Эксклюзив
«Был готов остаться в «Авангарде». Но клуб поступил странно». Откровения Юрчо
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