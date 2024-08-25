«Это сложно объяснить». Экс-форвард «Авангарда» — о 0:7 в серии с «Локомотивом»

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Юрчо прокомментировал поражение во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом» со счётом 0:7. После этого поражения был отправлен в отставку главный тренер Михаил Кравец.

— Что вообще произошло в тех 0:7?

— Не знаю. Это сложно объяснить. Просто один из тех матчей… До третьей или четвёртой пропущенной шайбы мы пытались играть в свой хоккей, но это не работало. Перед последним периодом счёт был 0:5, поэтому мы начали делать то, чего обычно не делаем. В такие моменты начинаешь идти на риск, но это тоже не сработало. А потом всё закончилось со счётом 0:7. Крайне разочаровывающая игра для нас, — сказал Юрчо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.