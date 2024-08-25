Александр Радулов забросил дебютную шайбу за «Локомотив» в ворота «Барыса»

Нападающий Александр Радулов забросил дебютную шайбу за «Локомотив» в ворота «Барыса» на предсезонном турнире за Кубок Блинова в Омске. Опытнейший фрвард получил отличную передачу из-за лицевой линии от Даниила Бута и эффектно обыграл голкипера, забросив шайбу с неудобной руки под перекладину ворот.

Права на видео принадлежат «Триколор». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале.

На текущий момент после двух периодов счёт в матче равный. За «Локомотив» отличился Максим Берёзкин, которому отличную передачу отдал Радулов. За «Барыс» голы забили Всеволод Логвин и Коннор Смит, реализовавший двойной численный перевес.

Отметим, что в случае победы «Локомотива» в этом матче ярославцы станут обладателями Кубка Блинова.