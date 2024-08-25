Александр Радулов забросил дебютную шайбу за «Локомотив» в ворота «Барыса»
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Нападающий Александр Радулов забросил дебютную шайбу за «Локомотив» в ворота «Барыса» на предсезонном турнире за Кубок Блинова в Омске. Опытнейший фрвард получил отличную передачу из-за лицевой линии от Даниила Бута и эффектно обыграл голкипера, забросив шайбу с неудобной руки под перекладину ворот.
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
25 августа 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Логвин (Симонов) – 22:03 (5x5) 1:1 А. Радулов (Бут) – 27:12 (5x5) 2:1 Смит (Колобов, Маклауд) – 31:55 (5x3) 2:2 Берёзкин (А. Радулов) – 33:59 (5x5) 2:3 Бут (Алексеев, А. Радулов) – 41:42 (5x4) 2:4 Полунин (Кирьянов) – 45:12 (5x5) 2:5 Красковский (Кирьянов, Полунин) – 49:39 (5x5)
Права на видео принадлежат «Триколор». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале.
На текущий момент после двух периодов счёт в матче равный. За «Локомотив» отличился Максим Берёзкин, которому отличную передачу отдал Радулов. За «Барыс» голы забили Всеволод Логвин и Коннор Смит, реализовавший двойной численный перевес.
Отметим, что в случае победы «Локомотива» в этом матче ярославцы станут обладателями Кубка Блинова.
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