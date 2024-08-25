Гол и две передачи Радулова помогли «Локомотиву» обыграть «Барыс» и выиграть Кубок Блинова

В Омске на предсезонном турнире за Кубок Блинова прошёл матч между «Локомотивом» и «Барысом». Уверенную победу в матче одержали ярославцы со счётом 5:2.
За «Барыс» голы забили Всеволод Логвин и Коннор Смит, реализовавший двойной численный перевес. За «Локомотив» дебютной шайбой отметился Александр Радулов. Опытнейший фрвард получил отличную передачу из-за лицевой линии от Даниила Бута и эффектно обыграл голкипера, забросив шайбу с неудобной руки под перекладину ворот. На счету Радулова также две результативные передачи. Ещё голами в составе ярославской команды отметились Даниил Бут, Максим Берёзкин, Александр Полунин и Павел Красковский.
Благодаря этой победе «Локомотив» сравнялся с «Трактором» по набранным очкам на турнире. Однако за счёт победы в личной встрече именно ярославцы стали обладателями Кубка Блинова.
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