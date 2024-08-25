Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол и две передачи Радулова помогли «Локомотиву» обыграть «Барыс» и выиграть Кубок Блинова

Гол и две передачи Радулова помогли «Локомотиву» обыграть «Барыс» и выиграть Кубок Блинова
Аудио-версия:
Комментарии

В Омске на предсезонном турнире за Кубок Блинова прошёл матч между «Локомотивом» и «Барысом». Уверенную победу в матче одержали ярославцы со счётом 5:2.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
25 августа 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Логвин (Симонов) – 22:03 (5x5)     1:1 А. Радулов (Бут) – 27:12 (5x5)     2:1 Смит (Колобов, Маклауд) – 31:55 (5x3)     2:2 Берёзкин (А. Радулов) – 33:59 (5x5)     2:3 Бут (Алексеев, А. Радулов) – 41:42 (5x4)     2:4 Полунин (Кирьянов) – 45:12 (5x5)     2:5 Красковский (Кирьянов, Полунин) – 49:39 (5x5)    

За «Барыс» голы забили Всеволод Логвин и Коннор Смит, реализовавший двойной численный перевес. За «Локомотив» дебютной шайбой отметился Александр Радулов. Опытнейший фрвард получил отличную передачу из-за лицевой линии от Даниила Бута и эффектно обыграл голкипера, забросив шайбу с неудобной руки под перекладину ворот. На счету Радулова также две результативные передачи. Ещё голами в составе ярославской команды отметились Даниил Бут, Максим Берёзкин, Александр Полунин и Павел Красковский.

Благодаря этой победе «Локомотив» сравнялся с «Трактором» по набранным очкам на турнире. Однако за счёт победы в личной встрече именно ярославцы стали обладателями Кубка Блинова.

Материалы по теме
Видео
Александр Радулов забросил дебютную шайбу за «Локомотив» в ворота «Барыса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android