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Юрчо рассказал, как игроки «Авангарда» отреагировали на увольнение Кравца по ходу плей-офф

Юрчо рассказал, как игроки «Авангарда» отреагировали на увольнение Кравца по ходу плей-офф
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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Юрчо рассказал, как игроки «Авангарда» отреагировали на увольнение главного тренера Михаила Кравца по ходу плей-офф в прошлом сезоне КХЛ.

— Как на команду повлияла отставка Михаила Кравца?
— Это было странно. Не думаю, что кто-то когда-либо оказывался в такой ситуации в плей-офф. На тот момент мы проигрывали 0-2 после поражения 0:7 на своём льду, поэтому нам были необходимы перемены. Это помогло — мы вернулись в серию, довели дело до седьмого матча. Это помогло нам перезагрузиться и начать сначала. Но проводить такие большие перемены прямо посреди плей-офф всегда непросто.

— В момент отставки вы расценивали это как удручающий момент или как положительную встряску?
— Пытались расценить это как положительную встряску, потому что так и нужно делать в плей-офф. Когда проигрываешь 0-2, настроение и так не очень. Все пытались сохранять позитив. Нельзя сдаваться эмоционально, потому что это точно не поможет в серии, — сказал Юрчо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Томашем Юрчо читайте на «Чемпионате»:
«Был готов остаться в «Авангарде». Но клуб поступил странно». Откровения Юрчо
Эксклюзив
«Был готов остаться в «Авангарде». Но клуб поступил странно». Откровения Юрчо
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