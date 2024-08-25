«Для меня лучше не ехать туда». Юрчо — о невызове в сборную Словакии

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Юрчо заявил, что на ранней стадии сезона КХЛ лучше не отлучатсья на игру за сборную.

— Ожидали получить вызов в сборную на матчи олимпийской квалификации?

— Надеялся, что меня вызовут. Но мы на ранней стадии сезона — иногда лучше остаться и готовиться вместе с командой. Для меня лучше не ехать туда. Я был бы готов поехать, если бы мне позвонили. Посмотрим, что произойдёт в будущем.

— Общались с Мирославом Шатаном?

— У нас был разговор летом. Я знал, что он хотел вызвать игроков из КХЛ на чемпионат мира, но этого не произошло. Хорошо, что двери в сборную вновь открываются для нас, потому что мы просто хотим играть и фокусироваться на хоккее. Мы хотим играть за свою страну, хотим играть в лучшей лиге из возможных. С самого детства мы усердно трудились, чтобы достичь мечты играть в лучшей лиге, в которой могли. Можно быть достаточно хорошим хоккеистом, чтобы играть в лучшей лиге за наибольшую зарплату, но не все получают такую возможность. Поэтому нужно пользоваться тем, что есть. У всех есть своё мнение, и такое мнение у меня. Главная мысль — мы здесь, чтобы играть в хоккей и фокусироваться на нём, — сказал Юрчо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.