Юрай Слафковски выразил восторг от перехода Патрика Лайне в «Монреаль»

Нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски оценил переход Патрика Лайне в «Канадиенс». Финский форвард был обменян в «Монреаль» из «Коламбуса» на защитника Джордана Харриса. Также в рамках сделки «Канадиенс» получили выбор во втором раунде драфта-2026.

«С нетерпением жду старта нового сезона. Жаль, что нельзя сразу перейти к матчам, которые имеют значение, пропустив тренировочный лагерь. Сообщение об обмене Лайне застало меня в Праге, я был очень счастлив. В 2016 году мне было 13 или 14 лет, когда я следил, кого первым выберут на драфте, Лайне или Мэттьюса. Я поклонник Патрика ещё с тех лет.

Мы рады видеть его в команде и надеемся, что он тоже рад этому переходу. Он получил шанс на перезагрузку карьеры, и «Монреаль» — идеальное место для этого», — цитирует Слафковски пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Лайне провёл только 18 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «-10». Он получил травму плеча, из-за которой сначала сделал перерыв в игре, а потом был включён в Программу помощи игрокам НХЛ. 26 июля Лайне вышел из данной программы и получил возможность быть обменянным в другой клуб.