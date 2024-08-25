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«Никаких иллюзий». Никитин высказался после победы «Локомотива» в Кубке Блинова

«Никаких иллюзий». Никитин высказался после победы «Локомотива» в Кубке Блинова
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги предсезонного турнира в Омске. Ярославцы выиграли три матча из четырёх и стали обладателями Кубка Блинова.

«Полезный для нас турнир, хорошие игры были. Проверили все сочетания, все ребята равномерную нагрузку получили. Понимаем, что впереди всё будет намного сложнее, так что готовимся дальше.

Я уже давно не обращаю внимания на то, в каком состоянии команда подходит к регулярке. Мы планомерно работаем, выполняем задачи каждый день. Иллюзий никаких не испытываем по итогам турнира. Сегодня ребятам говорили, что без разницы, какой результат будет в матче, нужно обращать внимание на содержание нашей игры», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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