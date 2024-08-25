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Главный тренер «Локомотива» Никитин — о 19-летнем форварде Буте: Радулова не обманешь

Главный тренер «Локомотива» Никитин — о 19-летнем форварде Буте: Радулова не обманешь
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что нападающий Даниил Бут своей работой заслужил место в первом звене команды с опытными Байроном Фрейзом и Александром Радуловым. В победном матче с «Барысом» 19-летний форвард отметился голом и результативной передачей.

«Оценку игры Даниила Бута давайте отдадим на откуп сезону. Он получает доверие, и он его заслужил своим отношением, своей работой. Да и партнёров таких опытных, как Радулов и Фрэз, не обманешь. Они тоже видят, что парень отдаёт всего себя и сражается за команду», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На предсезонном турнире в Омске ярославский клуб выиграл три матча из четырёх и стал обладателем Кубка Блинова.

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