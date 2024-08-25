Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Локомотива»: Симашев многим головы запудрил. Но он ещё молодой пацан

Главный тренер «Локомотива»: Симашев многим головы запудрил. Но он ещё молодой пацан
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что защитнику Дмитрию Симашеву ещё многому предстоит научиться. 19-летний игрок обороны был выбран «Аризоной» под общиим шестым номером на драфте НХЛ 2023 года, однако провёл в ярославском клубе уже два полноценых сезона.

«Дмитрий Симашев своей игрой многим головы запудрил, кажется, что это опытный защитник уже. Но нет, он молодой пацан. И сегодня мы видели ошибки в его исполнении, которых для большого мастера просто не существует, – лёд плохой или шайба квадратная. Ему ещё много нужно учиться делать, и вот как раз маленькие детальки, на которые молодёжь не обращает внимания, нужно шлифовать, потому что при равной игре с сильным соперником эти детали становятся ключевыми», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Никаких иллюзий». Никитин высказался после победы «Локомотива» в Кубке Блинова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android