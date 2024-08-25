«Важна «химия» в потолке зарплат». Никитин — о вратарской бригаде «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил вратарскую бригаду ярославского клуба на новый сезон КХЛ.

«Нет, желания укрепить вратарскую бригаду нет, мы доверяем Мельничуку. Здесь ещё важна «химия» между вратарями, «химия» в команде, «химия» в потолке зарплат (смеётся). Мы же в том сезоне подписали Алексея не спонтанно, а осознанно. Игроки должны чувствовать доверие, а особенно вратари.

С трибуны первый гол «Барыса» выглядел, как ошибка вратаря. Технически – так и есть. Но, во-первых, ошибки бывают у каждого. А во-вторых, если разобрать момент, то можно увидеть, что оба защитника, которые должны были открываться под Мельничука, возвращались назад последними из-за разных причин. Мы эту ситуацию так видим. Все имеют право на ошибку, а система команды как раз позволяет эти ошибки исправлять», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.