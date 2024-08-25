Юрчо: если бы «Авангард» не играл с «Локомотивом», то дошёл бы до финала Кубка Гагарина

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Юрчо считает, что «Авангард» в прошлом сезоне мог дойти до финала Кубка Гагарина. Во втором раунде плей-офф омичи уступили «Локомотиву» в семи матчах.

— Как в целом оцените период в Омске?

— Он был очень хорошим, мне всё очень понравилось. Фанаты были великолепными, арена там невероятная. Игра в Омске напомнила мне игру в НХЛ. Невероятное отношение к делу со всех сторон. Я счастлив, что решил перейти туда в середине сезона. Это было хорошее решение.

— «Авангард» мог бы добиться большего в плей-офф?

— Да. Чувствую, что если бы мы не встретились с «Локомотивом» во втором раунде, то дошли бы до финала. «Локомотив» — отличная команда. Нам просто было тяжело переиграть их систему. Это противостояние стилей оказалось нам не по зубам. Мы могли забраться дальше. Знаю, это не то, чего все ожидали в Омске. Уверен, если бы нам попалась другая команда, всё могло быть по-другому, — сказал Юрчо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.