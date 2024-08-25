Игорь Никитин рассказал о главной задаче тренеров «Локомотива» в отношении Радулова

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, как планирует использовать опытнейшего нападающего Александра Радулова. Форвард пополнил состав ярославского клуба в текущее межсезонье после двух лет выступлений за казанский «Ак Барс».

«Турнир в Омске особо ничего не дал в плане узнавания чего-то нового о Радулове. Саня какой есть, такой есть. Задача тренерского штаба – внедрить его в команду, чтобы он привнёс в команду то, чего не хватает нам, а команда дала ему то, что является проблемой для него. Такая «химия» должна быть, сцепка. Если мы это сделаем, то часть работы будет выполнена», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В победном матче с «Барысом» Радулов стал автором гола и двух результативных передач.