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Игорь Никитин рассказал о главной задаче тренеров «Локомотива» в отношении Радулова

Игорь Никитин рассказал о главной задаче тренеров «Локомотива» в отношении Радулова
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, как планирует использовать опытнейшего нападающего Александра Радулова. Форвард пополнил состав ярославского клуба в текущее межсезонье после двух лет выступлений за казанский «Ак Барс».

«Турнир в Омске особо ничего не дал в плане узнавания чего-то нового о Радулове. Саня какой есть, такой есть. Задача тренерского штаба – внедрить его в команду, чтобы он привнёс в команду то, чего не хватает нам, а команда дала ему то, что является проблемой для него. Такая «химия» должна быть, сцепка. Если мы это сделаем, то часть работы будет выполнена», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В победном матче с «Барысом» Радулов стал автором гола и двух результативных передач.

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