«Страна родная есть, будем ждать». Кожевников оценил переход Аскарова в «Сан-Хосе»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил переход российского вратаря Ярослава Аскарова из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе». После обмена вратарь сразу продлил контракт с «Сан-Хосе», заработная плата Аскарова составит $ 2 млн в год.

«Дай бог, чтобы ему повезло. Нашим всегда надо желать удачи, да любым людям надо желать удачи. У нас немало таких людей, кто уезжает за океан раньше времени, а потом возвращается. Попробуют себя – не получилось. Уехал и уехал. Пускай попробует счастье. Страна родная есть, будем ждать.

Аскаров вроде бы сам хотел обмена. Мало прессы о нём, что он, как там. У нас не показывают АХЛ. Дай бог, попробует себя в «Сан-Хосе», посмотрит, понравится ему там или нет. Для Аскарова здорово, что он перешёл в «Сан-Хосе». Будет получать больше времени, покажет себя. Если всё получится, сразу пойдёт наверх. Если там несильная оборона, дай бог, чтобы ему повезло. Удачи ему!» – цитирует Кожевникова «Советский спорт».

Напомним, ранее Аскаров сам запросил обмен, вероятно, по причине того, что не хотел оставаться в АХЛ. В минувшем сезоне он играл в фарм-клубе «Предаторз» и стал вторым вратарём в лиге по показателям.