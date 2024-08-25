Хоккеист Конюшков смотрел в подтрибунном помещении баскетбольный Кубок Дружбы

21-летний российский хоккеист, защитник нижегородского «Торпедо», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Богдан Конюшков после раскатки перед товарищеской встречей своего клуба с ХК «Норильск» остановился в подтрибунном помещении для просмотра транслируемой игры баскетбольного турнира «Кубок Дружбы» между «Пармой-М» и сборной Венесуэлы.

«Кубок Дружбы» проводится с 21 по 25 августа на арене «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми. В данный момент в финальной игре турнира встречаются мужская сборная России и БК «Парма.

Конюшков — воспитанник пензенского «Дизеля», занимался под руководством Алексея Медведева. В сезоне-2019/2020 и 2021/2022 выступал за молодёжную команду «Дизелист» в НМХЛ: в регулярном чемпионате и плей-офф провёл 84 матча, набрал 34 (17+17) очка. Также в сезоне-2021/2022 сыграл в ВХЛ за «Дизель» в регулярном чемпионате 41 матч, набрав 8 (2+6) очков.

В первом периоде «Торпедо» выигрывает у «Норильска» 1:0.