Юрчо: в «Авангарде» начал лучше понимать русский язык. Думал, он больше похож на словацкий

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Юрчо заявил, что стал лучше понимать русский язык. Словацкий форвард выступает в КХЛ уже три сезона.

— Говорите по-русски лучше, чем читаете?

— Читать не умею совсем. Я провёл в России три сезона и каждый раз был там всего по три месяца. В «Барысе» было около 15 легионеров, там я вообще не использовал русский язык. В «Куньлуне» тоже не говорят по-русски, вокруг всё на английском. Так что в среде русского языка я находился только в Омске. Чувствую, что после трёх месяцев там я начал больше понимать язык, но читать не научился.

До переезда в Россию я думал, что русский язык будет более похожим на словацкий. Не ожидал, что языки окажутся совсем разными. Некоторые слова одинаковые, но большинство слов и предложений абсолютно другие. Думаю, у меня бы ушло несколько месяцев в русской команде, чтобы научиться читать и разговаривать по-русски. Но меня никогда не заставляли это делать, — сказал Юрчо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.