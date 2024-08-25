«Из него выйдет очень хороший главный тренер». Экс-форвард «Авангарда» — о Звягине

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Томаш Юрчо высоко оценил перспективы Сергея Звягина на посту главного тренера «Авангарда».

— Страсть Сергея Звягина имела эффект на игроков «Авангарда»?

— На самом деле он вообще не ведёт себя так. Знаю, вы говорите о той ситуации на скамейке, когда он пытался завести трибуны. Но, если не считать этот момент, он очень спокойный. Он спокойно разговаривает, спокоен всегда. Тогда просто захлестнули эмоции, это же был разгар матча. Он пытался завести болельщиков и команду. Было круто увидеть такую вовлечённость с его стороны, но он не ведёт себя так постоянно. Он довольно спокойный человек, нормально ко всем относится и спокойно себя ведёт.

— Видите его потенциал как главного тренера, тактика?

— Думаю, у него всё будет хорошо. Он хороший тактик. В его распоряжении будет хорошая команда, это здорово для него. Он отличный человек и хорошо общается со всеми. Уверен, из него выйдет очень хороший главный тренер, — сказал Юрчо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.