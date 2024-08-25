Защитник «Трактора»: Гру может поддержать, а может и жёстко поговорить

Защитник «Трактора» Артем Щучинов заявил, что у нового тренерского штаба под руководством канадского специалиста Бенуа Гру стало больше требований, а тренировки стали более интенсивными.

— Другие игроки говорят, что тренировки при Бенуа Гру стали более интенсивными.

— Да, очень большая интенсивность, требуется бежать, играть в тело, в стык. То есть североамериканский стиль. Стало больше требований.

— Какие впечатления от Гру как от человека?

— Может в нужный момент поддержать, а может и жёстко поговорить, — цитирует Щучинова «РБ Спорт».

Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз участвовал в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.