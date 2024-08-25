«Северсталь» забросила семь шайб и обыграла «Куньлунь» на турнире в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл матч предсезонного турнира имени Пучкова между «Северсталью» и «Куньлунем». Уверенную победу в матче одержала череповецкая команда со счётом 7:3.
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Иванов (Alexei Kruchinin, Подшивалов) – 10:51 (4x5) 1:1 Локхарт (Вуд, Вон) – 12:12 (5x4) 2:1 Авраменко (Авраменко) – 13:46 2:2 Локхарт (Вон, Вон) – 15:34 (5x5) 3:2 Давыдов (Квочко, Пьянов) – 21:09 (5x5) 3:3 Юрчо (Уилки, Меркли) – 29:09 (5x5) 4:3 Пьянов (Давыдов, Alexei Kruchinin) – 35:01 (5x5) 5:3 Марин (Давыдов, Аймурзин) – 38:17 (5x5) 6:3 Никитин (Подшивалов) – 45:29 (4x5) 7:3 Давыдов (Пьянов, Квочко) – 49:07 (5x5)
Дублем в составе «Северстали» отметился Даниил Давыдов. Ещё по голу в составе череповецкого клуба забили Глеб Иванов, Максим Авраменко, Эмиль Пьянов, Марк Марин и Всеволод Никитин. За китайский клуб две шайбы забросил Люк Локхарт, ещё одна на счету Томаша Юрчо. Ворота команд защищали голкиперы Александр Самойлов и Константин Волков.
«Северсталь» выиграла свой первый матч на турнире при одном поражении. В следующем матче череповчане встретятся с «Сочи» 26 августа. «Куньлунь» потерпел второе поражение в трёх матчах на турнире.
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