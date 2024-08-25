«Северсталь» забросила семь шайб и обыграла «Куньлунь» на турнире в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл матч предсезонного турнира имени Пучкова между «Северсталью» и «Куньлунем». Уверенную победу в матче одержала череповецкая команда со счётом 7:3.

Дублем в составе «Северстали» отметился Даниил Давыдов. Ещё по голу в составе череповецкого клуба забили Глеб Иванов, Максим Авраменко, Эмиль Пьянов, Марк Марин и Всеволод Никитин. За китайский клуб две шайбы забросил Люк Локхарт, ещё одна на счету Томаша Юрчо. Ворота команд защищали голкиперы Александр Самойлов и Константин Волков.

«Северсталь» выиграла свой первый матч на турнире при одном поражении. В следующем матче череповчане встретятся с «Сочи» 26 августа. «Куньлунь» потерпел второе поражение в трёх матчах на турнире.