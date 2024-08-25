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«Сибирь» сравняла счёт на последних минутах и обыграла «Авангард» в овертайме

«Сибирь» сравняла счёт на последних минутах и обыграла «Авангард» в овертайме
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В Омске на предсезонном турнире на Кубок Блинова на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл матч между местным «Авангардом» и «Сибирью». Победу в овертайме одержали новосибирцы со счётом 2:1.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
25 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галиев (Шарипзянов, Макеев) – 26:10 (5x5)     1:1 Белоусов (Пьянов, Аланов) – 58:11 (5x5)     1:2 Бек (Мёрфи) – 60:13 (3x3)    

Гол в составе «Авангарда» в середине второго периода забил Станислав Галиев, которому ассистировали Дамир Шарипзянов и Алексей Макеев. «Сибири» удалось спасти матч за полторы минуты до конца третьего периода, когда Георгий Белоусов сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. Победный гол в овертайме на счету Тейлора Бека. Ворота команд защищали голкиперы Михаил Бердин, Илья Проскуряков и Антон Красоткин. Отметим, что в матче было несколько стычек и обоюдных удалений.

Таким образом, по итогам Кубка Блинова омский «Авангард» занял третье место в турнирной таблице турнира. «Сибирь» расположилась на четвёртой строчке. Обладателем Кубка Блинова стал ярославский «Локомотив», за счёт победы в личной встрече обошедший «Трактор».

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