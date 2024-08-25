«Спартак» одержал волевую победу над ЦСКА по буллитам в товарищеском матче

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл товарищеский матч между ЦСКА и «Спартаком». Победу в матче одержали хоккеисты «Спартака» со счётом 4:3 по буллитам.

Голами в составе ЦСКА отметились Владислав Каменев, Прохор Полтапов, Константин Окулов. За красно-белых шайбы забросили Павел Порядин, Александр Пашин и Александр Беляев. Отметим, что к середине третьего периода «Спартак» проигрывал со счётом 1:3, но сумел перевести игру в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Спартака». Ворота команд защищали голкиперы Иван Просветов и Дмитрий Николаев.

Следующие матчи команды проведут на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы 29 августа.