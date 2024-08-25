«Спартак» одержал волевую победу над ЦСКА по буллитам в товарищеском матче
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл товарищеский матч между ЦСКА и «Спартаком». Победу в матче одержали хоккеисты «Спартака» со счётом 4:3 по буллитам.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
25 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Спартак
Москва
1:0 Каменев (Окулов) – 05:23 (5x5) 2:0 Полтапов (Долженков, Охотюк) – 22:01 (5x5) 2:1 Порядин (Морозов, Локтионов) – 44:16 (5x4) 3:1 Окулов (Гурьянов, Нестеров) – 48:14 (5x4) 3:2 Пашин – 48:57 (5x5) 3:3 Беляев – 54:40 (5x5) 3:4 Порядин – 65:00
Голами в составе ЦСКА отметились Владислав Каменев, Прохор Полтапов, Константин Окулов. За красно-белых шайбы забросили Павел Порядин, Александр Пашин и Александр Беляев. Отметим, что к середине третьего периода «Спартак» проигрывал со счётом 1:3, но сумел перевести игру в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Спартака». Ворота команд защищали голкиперы Иван Просветов и Дмитрий Николаев.
Следующие матчи команды проведут на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы 29 августа.
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