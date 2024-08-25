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«Торпедо» уверенно обыграло «Норильск» в товарищеском матче в Нижнем Новгороде

«Торпедо» уверенно обыграло «Норильск» в товарищеском матче в Нижнем Новгороде
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На стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» встречалось с клубом ВХЛ ХК «Норильск». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
25 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
ХК Норильск
Норильск
1:0 Глинский (Воронин) – 03:26 (5x5)     1:1 Кириллов (Сергеев) – 25:35 (5x5)     2:1 Шавин (Почивалов, Фирстов) – 37:06 (5x5)     2:2 Кириллов (Скобелев, Голоднюк) – 37:59 (4x4)     3:2 Фирстов (Ян) – 39:39 (5x4)     4:2 Конюшков (Ян, Белевич) – 45:34 (5x4)     5:2 Шавин (Гончарук) – 46:58 (5x5)    

Дублем в составе нижегородской команды отметился Никита Шавин. Ещё по голу за «Торпедо» забили Владислав Фирстов, Богдан Конюшков и Максим Глинский. За «Норильск» дублем отметился Алексей Кириллов. Ворота команд защищали голкиперы Иван Бочаров, Виктор Селивёрстов и Анатолий Смирнов.

Таким образом, «Торпедо» взяло реванш у «Норильска» за вчерашнее поражение со счётом 4:5. Эта победа стала для нижегородцев третьей в пяти предсезонных матчах. 30 августа «Торпедо» примет участие в традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы. Стартовый матч нижегородцы проведут с «Витязем».

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