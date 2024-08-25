Светлов оценил влияние травм Ткачёва и Буше на игру «Авангарда» в атаке

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о травмах лидеров «Авангарда». Во время подготовки к сезону травмы различной степени тяжести получили игроки первого звена — Владимир Ткачёв и Рид Буше.

«На мой взгляд, Омску нет смысла психологически зацикливаться на травмах Ткачёва и Буше. Даже без этих лидеров у атаки «Авангарда» есть серьёзный потенциал, и многие игроки способны сделать шаг вперёд.

В каких-то предсезонных матчах «Авангард» начинал играть от обороны. Возможно, из-за того, что на команду психологически давят травмы лидеров. Думаю, Омску перестройка стиля как раз не нужна, и в нынешнем составе команда способна играть в современный, атакующий хоккей», – цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, 12 августа во время матча с минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду. Его место в тройке нападающих первого звена с Линденом Веем и Александром Яремчуком занял Игорь Мартынов.